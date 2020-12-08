Центристы и Isamaa выступают против "свободного" голосования в парламенте по референдуму о браке

"Парламентская фракция центристов исходит из коалиционного соглашения и поддержит рассмотрение референдума на заседании Рийгикогу. Центристская партия выступает за прямую демократию. Мы считаем важным работоспособность коалиции", — сообщила ERR председатель парламентской фракции Центристской партии Керсти Сарапуу.

Председатель парламентской фракции Isamaa Прийт Сибул также сказал, что не поддерживает так называемое "свободное" голосование. Однако признал, что несколько депутатов от Isamaa уже пообещали проголосовать против того, что было записано в коалиционном соглашении.

О том, что парламентские партии могли бы дать своим депутатам право голосовать по совести на тему референдума о браке, сказал ставший в понедельник членом Рийгикогу Имре Соояэр — беспартийный, но баллотировавшийся по списку центристов.

В коалиционном соглашении EKRE, Isamaa и центристов, подписанном после парламентских выборов 2019 года, говорится о проведении референдума.

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