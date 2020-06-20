Центристы Хааберсти выдвинули кандидатом на пост председателя партии Юри Ратаса

В качестве членов правления партии представлены кандидатуры Яака Ааба, Керсти Сарапуу, Яана Тоотса, Михаила Кылварта, Калева Калло, Лаури Лаатса, Владимира Света и Яны Тоом.

”По мнению руководства отделения центристов в Хааберсти, Юри Ратас должен продолжить руководить партией. Он зарекомендовал себя как мудрый и дальновидный, обладающий высокой работоспособностью политик”, — сказал председатель отделения Центристской партии в Хааберсти Юхан Хиндов.

”Благодаря его умению вести переговоры и способности к компромиссам Центристская партия стала правящей партией, и за это время добилась немалых успехов. Юри Ратас всегда находит возможность выслушать своих коллег, вникнуть в их проблемы и помочь их решить”, — добавил Хиндов.

На пост председателя суда чести Центристской партии выдвинута кандидатура Калле Кландорфа, на пост члена ревизионной комиссии партии — кандидатура Энна-Тойво Аннука.