Центристская партия знала о скандальном пожертвовании еще в апреле

Вице-председатель партии Майлис Репс сказала, что была первой, кто поговорил с Юхасте после запроса журналистов об источнике пожертвования.

”Она рассказала, что что ее бывший муж работает за границей и долгое время от него не было вестей. И вдруг он объявился и захотел купить любовь женщины”, — рассказала Репс. Юхасте сказала, что он десять лет не участвовал в воспитании ребенка, а теперь передумал и под рождество перевел на ее счет 50 00 евро.

”Это звучало странно, но подозрений не вызвало”, — сказала Репс. При этом она признала, что во время разговора с Юхасте у нее не возникло вопросов относительно имени и личности ее бывшего мужа. Министр отметила, что женщина звучала очень убедительно. Настолько, что ей удалось убедить и всех других центристов, которые с ней общались.

На вопрос, почему она жертвует именно Центристской партии, Юхасте сказала, что назло Партии реформ, в которой состоит ее свекр.

”Очень странная история”, — разводит руками Репс.

Как мы писали ранее, Центристская партия решила вернуть пожертвование в 50 000 евро, так как в связи с ним возникло слишком много вопросов, оставшихся без ответа.

"Центристская партия Эстонии придерживается мнения, что денежные дела должны быть прозрачными и понятными. Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал насчет конкретного казуса, что если остаются вопросы без ответа, то нужно вернуть пожертвование. Так как возникли подозрения в отношении прозрачности пожертвования, то центристская партия решила его вернуть в полном объеме", — объяснил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.

Однако 6 июня Eesti Ekspress написала, что реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап, имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро из-за системы отвода ливневых вод на участке Таллиннского ипподрома.