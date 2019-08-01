Центристская партия сократила главреда газеты Kesknädal. Неужели партийную газету закроют?

Вейзерик сказал, что во вторник Корб сообщил ему: "В связи с изменением структуры Центристской партии Эстонии и реорганизацией работы и уменьшением объема работы исчезает необходимость в существовании должности главного редактора газеты Kesknädal, в результате этого оговоренная работа прекращается".

Акт, по словам Вейзерика, подписал только Корб, с которым у него был заключен трудовой договор. "Вчерашнее уведомление о сокращении стало некоторым сюрпризом. Сотрудничество с Михаилом Корбом протекало хорошо, и я высоко ценил генерального секретаря как своего начальника", — констатировал Вейзерик.

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Delfi, что Kesknädal есть и будет. "Но изменяющийся медиаландшафт вынуждает и нас искать лучшие возможности, чтобы дойти до людей, поэтому Kesknädal действительно предстоит реорганизация, о которой мы сможем подробнее рассказать позднее, — отметил он. — Мы хотим предлагать больше глубокого и аналитического контента прежде всего о нашем политическом ландшафте, но также и о других сферах жизни, и изменить концепцию газеты. При этом больше вкладывать также в развитие портала Kesknädal.ee. Центристская партия продолжит информировать как своих избирателей, так и всех остальных жителей Эстонии о наших решениях, делах и целях".