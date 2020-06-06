06.06.2020, 21:04

Центристская партия решила вернуть скандальное пожертвование в 50 000 евро


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EuroFoto: Ilmar Saabas

Центристская партия решила вернуть пожертвование в 50 000 евро, так как в связи с ним возникло слишком много вопросов, оставшихся без ответа.

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