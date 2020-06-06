Центристская партия решила вернуть скандальное пожертвование в 50 000 евро

"Центристская партия Эстонии придерживается мнения, что денежные дела должны быть прозрачными и понятными. Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал насчет конкретного казуса, что если остаются вопросы без ответа, то нужно вернуть пожертвование. Так как возникли подозрения в отношении прозрачности пожертвования, то центристская партия решила его вернуть в полном объеме", — объяснил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.

Однако 6 июня Eesti Ekspress написала, что реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап, имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро из-за системы отвода ливневых вод на участке Таллиннского ипподрома.