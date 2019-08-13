Центристская партия практически выдвинула ультиматум Isamaa: нет внеочередного повышения пенсии — нет реформы II ступени(23)
Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер выразил сожаление, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер против плана внеочередного повышения пенсии, что мешает обсуждению реформы II ступени пенсионной системы в Рийгикогу.
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