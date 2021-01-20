20.01.2021, 12:51

Центристская партия пока отвергает предъявленное ей подозрение

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Jüri Ratas astus tagasi
Jüri Ratas astus tagasiFoto: Kiur Kaasik

Центристская партия как юридическое лицо получила подозрение в совершении преступления, но как минимум на данном этапе следствия не согласна с ним, заявил член правления политической силы Яак Ааб, передает RusERR.

В среду в интервью порталу ERR.ee Ааб заявил, что партия отвергает предъявленное ей подозрение.

"В настоящее время мы ведем переговоры с юридической фирмой. Среди членов правления в прокуратуре партию будут представлять Танель Кийк и Яак Ааб", — добавил политик.

Комментировать суть подозрений и другие детали Яак Ааб не стал, сославшись на то, что уголовное разбирательство все еще продолжается.

Ранее было известно, что Центристскую партию подозревают в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного со строящимся в Таллинне торгово-офисным комплексом Porto Franco.

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