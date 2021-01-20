Центристская партия пока отвергает предъявленное ей подозрение

В среду в интервью порталу ERR.ee Ааб заявил, что партия отвергает предъявленное ей подозрение.

"В настоящее время мы ведем переговоры с юридической фирмой. Среди членов правления в прокуратуре партию будут представлять Танель Кийк и Яак Ааб", — добавил политик.

Комментировать суть подозрений и другие детали Яак Ааб не стал, сославшись на то, что уголовное разбирательство все еще продолжается.

Ранее было известно, что Центристскую партию подозревают в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного со строящимся в Таллинне торгово-офисным комплексом Porto Franco.