25.10.2019, 16:04

Центристская партия останется у европейских либералов под неусыпным контролем

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Раймо Поом, Eesti Päevaleht
Раймо Поом, Eesti Päevaleht
EST 2
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Объединение либеральных партий ЕвропыАльянс либералов и демократов за Европу (ALDE) обсуждает сегодня доклад по поводу решения Центристской партии (ЦП) привлечь к формированию правительства Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).

На съезде ALDE в Афинах помимо прочего будет сегодня обсуждаться специальный доклад по поводу правительственной коалиции в Эстонии с участием центристов и EKRE.

Хотя весной, после выборов в Рийгикогу и формирования в Эстонии правительства с участием праворадикальных консерваторов, реакция европейских либералов была резковатой, предлагалось даже исключить ЦП из ALDE, затем страсти поутихли и приняли решение вести за руководимым Юри Ратасом правительством долгосрочный мониторинг. Летом договорились, что в отношении действий правительства Эстонии будет составлен рапорт, этим занялись по одному представителю от Дании и Голландии.

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Подготовленный рапорт, который оказался в распоряжении Delfi, довольно прямо описывает происходящее в Эстонии.

"Традиционная политическая стабильность Эстонии была сломана, когда в апреле под руководством Центристской партии было сформировано новое правительство", — говорится в рапорте.

"Начиная с формирования коалиции, действия и высказывания EKRE получают осуждение", — пишут докладчики о напряженной политической ситуации в Таллинне.

"EKRE позиционирует себя как партия противников миграции, Европы, феминизма и ЛГБТ, как антирусская партия, чьей основной задачей является сохранение эстонского этноса. Эти взгляды ставят под угрозу демократию и могут представлять из себя опасность либеральным ценностям", — такую общую оценку дает рапорт.

В документе приводятся и конкретные упреки, касающиеся свободы слова, уважения прав меньшинств, политизации должности генпрокурора. Обращается также внимание на пункт коалиционного договора, по которому в 2021 году должно быть проведено всенародное голосование с тем, чтобы в Конституции закрепить определение брака, как "союза мужчины и женщины". "Это увеличивает напряженность в стране", — считают докладчики.

Вывод делается такой: "Партийное бюро ALDE считает, что возникшие по поводу ситуации в Эстонии опасения по-прежнему актуальны. Хотя явных нарушений в результате действий правительства не было, необходимо дальнейшее продолжение мониторинга. Бюро ALDE продолжит следить за ситуацией и составит обновленный рапорт к следующему заседанию, которое состоится весной 2020 года".

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