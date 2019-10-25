Центристская партия останется у европейских либералов под неусыпным контролем

"Традиционная политическая стабильность Эстонии была сломана, когда в апреле под руководством Центристской партии было сформировано новое правительство", — говорится в рапорте.
"Начиная с формирования коалиции, действия и высказывания EKRE получают осуждение", — пишут докладчики о напряженной политической ситуации в Таллинне.
"EKRE позиционирует себя как партия противников миграции, Европы, феминизма и ЛГБТ, как антирусская партия, чьей основной задачей является сохранение эстонского этноса. Эти взгляды ставят под угрозу демократию и могут представлять из себя опасность либеральным ценностям", — такую общую оценку дает рапорт.
В документе приводятся и конкретные упреки, касающиеся свободы слова, уважения прав меньшинств, политизации должности генпрокурора. Обращается также внимание на пункт коалиционного договора, по которому в 2021 году должно быть проведено всенародное голосование с тем, чтобы в Конституции закрепить определение брака, как "союза мужчины и женщины". "Это увеличивает напряженность в стране", — считают докладчики.
Вывод делается такой: "Партийное бюро ALDE считает, что возникшие по поводу ситуации в Эстонии опасения по-прежнему актуальны. Хотя явных нарушений в результате действий правительства не было, необходимо дальнейшее продолжение мониторинга. Бюро ALDE продолжит следить за ситуацией и составит обновленный рапорт к следующему заседанию, которое состоится весной 2020 года".
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