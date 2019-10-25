Центристская партия останется у европейских либералов под неусыпным контролем

На съезде ALDE в Афинах помимо прочего будет сегодня обсуждаться специальный доклад по поводу правительственной коалиции в Эстонии с участием центристов и EKRE.

Хотя весной, после выборов в Рийгикогу и формирования в Эстонии правительства с участием праворадикальных консерваторов, реакция европейских либералов была резковатой, предлагалось даже исключить ЦП из ALDE, затем страсти поутихли и приняли решение вести за руководимым Юри Ратасом правительством долгосрочный мониторинг. Летом договорились, что в отношении действий правительства Эстонии будет составлен рапорт, этим занялись по одному представителю от Дании и Голландии.

Подготовленный рапорт, который оказался в распоряжении Delfi, довольно прямо описывает происходящее в Эстонии.