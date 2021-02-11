11.02.2021, 16:42

Центристская партия обещала построить супербольницу в Таллинне. Что теперь будет с грандиозными планами?

 (28)
EST 52

Когда Центристская партия начала возглавлять правительство, то строительство Таллиннской больницы было для них чуть ли не делом первой необходимости. Но продолжит ли правительство Каи Каллас амбициозные планы центристов. Ведь пока неизвестно, будут ли получены на это деньги от Европейской Комиссии.

Объединение Ида-Таллиннской больницы и Ляэне-Таллиннской больницы в одну Таллиннскую больницу и строительство соответствующего комплекса зданий в Ласнамяэ обойдется примерно в 500 млн евро. Таллинн может сам инвестировать в проект 100 млн евро, остальную сумму обещало предоставить правительство.

Большую часть суммы планировалось покрыть с денег от Евросоюза. На 2021 год в госбюджете на строительство больницы не выделено ни одного цента. Но зато у Министерства социальных дел есть планы на период 2021-2026 ходатайствовать о выделении из средств ЕС 380 млн евро на проектирование и строительство Таллиннской больницы. Комплекс должен был быть готов через пять лет.

Что же теперь, когда бразды правления в правительстве перешли в руки Каи Каллас? Каллас сообщила Delfi, что ходатайство евроденег правительство обсудит сегодня во второй половине дня.

"Я знаю, что для наших партнеров по коалиции это очень важный проект. У Европейской Комиссии были вопросы, подходит ли он под их финансирование. Один вариант таков, что мы оставим решение в руках Еврокомиссии, подходит или нет. Лично я, естественно, хотела бы, чтобы мы больше инвестировали в людей, а не в здания", — прокомментировала Каллас.

Она подчеркнула, что за свои деньги государство строить больницу не будет, поэтому важно решение Еврокомиссии.

Еще в сентябре 2020 года, когда Каллас была в оппозиции, она критиковала финансовую политику Юри Ратаса, в том числе и планы строительства Таллиннской больницы, назвав их строительством воздушных замков. "Это всего лишь обман", — резко отозвалась тогда она.

Читайте также: