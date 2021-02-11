Центристская партия обещала построить супербольницу в Таллинне. Что теперь будет с грандиозными планами?

Объединение Ида-Таллиннской больницы и Ляэне-Таллиннской больницы в одну Таллиннскую больницу и строительство соответствующего комплекса зданий в Ласнамяэ обойдется примерно в 500 млн евро. Таллинн может сам инвестировать в проект 100 млн евро, остальную сумму обещало предоставить правительство.

Большую часть суммы планировалось покрыть с денег от Евросоюза. На 2021 год в госбюджете на строительство больницы не выделено ни одного цента. Но зато у Министерства социальных дел есть планы на период 2021-2026 ходатайствовать о выделении из средств ЕС 380 млн евро на проектирование и строительство Таллиннской больницы. Комплекс должен был быть готов через пять лет.

Что же теперь, когда бразды правления в правительстве перешли в руки Каи Каллас? Каллас сообщила Delfi, что ходатайство евроденег правительство обсудит сегодня во второй половине дня.

"Я знаю, что для наших партнеров по коалиции это очень важный проект. У Европейской Комиссии были вопросы, подходит ли он под их финансирование. Один вариант таков, что мы оставим решение в руках Еврокомиссии, подходит или нет. Лично я, естественно, хотела бы, чтобы мы больше инвестировали в людей, а не в здания", — прокомментировала Каллас.

Она подчеркнула, что за свои деньги государство строить больницу не будет, поэтому важно решение Еврокомиссии.

Еще в сентябре 2020 года, когда Каллас была в оппозиции, она критиковала финансовую политику Юри Ратаса, в том числе и планы строительства Таллиннской больницы, назвав их строительством воздушных замков. "Это всего лишь обман", — резко отозвалась тогда она.