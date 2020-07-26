Центристская партия обещает рассчитаться со своими долгами к концу года

Об этом в интервью ERR рассказал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

По его словам, общая сумма выплат, которые партии предстоит сделать, составляет около 300 000 евро.

"По сегодняшним финансовым прогнозам Центристская партия рассчитается со своими текущими долгами и обязательствами до конца этого года", - сказал Корб.

Ранее стало известно, что партия премьер-министра вернула государству 110 100 евро, которые были признаны запрещенным пожертвованием.