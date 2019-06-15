Центристская партия хочет изменить границы избирательных округов

На сегодняшнем совете уполномоченных Центристской партии было принято заявление, в котором поддерживается изменение границ избирательных округов с той целью, чтобы голоса избирателей были на равных представлены в парламенте.
Заявление совета уполномоченных Центристской партии ”Голоса жителей Эстонии должны быть представлены на равных”.
Центристская партия и как партия премьер-министра, и во время пребывания в оппозиции всегда стремилась к тому, чтобы хорошо жить можно было на всей территории страны. Для нас нет сомнения в необходимости сбалансированной региональной политики и что в этом отношении мы движемся в правильном направлении. Мы добиваемся, чтобы и вне крупных городов были рабочие места, были доступны публичные услуги и, тем самым, существовала возможность создания и нормального функционирования семьи. Но с годами в демографической картине Эстонии произошли неизбежные изменения, и мы должны из этого исходить, учитывая как сегодняшнее, так и завтрашнее положение.
По оценке Собрания уполномоченных Центристской партии Эстонии, сейчас, когда обсуждается отмена запрета на наружную политическую рекламу и активную предвыборную агитацию, настало время изменить и систему избирательных округов, чтобы голос каждого человека в Эстонии был представлен в Рийгикогу на более равных условиях. Если в 1995 году на избирательный округ приходились 8-11 мандатов, то сейчас этот интервал составляет от 5 до 15. Таким образом, разница между самым крупным и самым мелким округом — троекратная. На эту ситуацию обратил внимание и канцлер юстиции, по оценке которого, надо взвесить возможность выравнивания округов.
Изменение избирательных округов — необходимость, о которой говорится давно. К сожалению, отсутствие политической воли, неспособность договориться и опасение, что это создаст более благоприятные условия для той или иной партии, вызвали постоянное откладывание решения проблемы на потом. Следующие выборы в Рийгикогу состоятся в 2023 году. Сейчас — крайний срок начать дискуссию, чтобы нынешний созыв парламента мог поставить точку в этой столько времени откладывавшейся проблеме.
Собрание уполномоченных Центристской партии предлагает начать общественное обсуждение вопроса об образовании в Эстонии к следующим выборам Рийгикогу 12 избирательных округов, из которых четыре находились бы в Таллинне. На следующих выборах новыми могли бы быть округа Харьюмааский, Хийу-, Сааре-, Ляэне- и Рапламааский. Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа образовывали бы один округ. В столице — Таллинне избирательные округа образовывали бы Хааберсти и Пыхья-Таллинн; Кристийне, Пирита и Кесклинн; Мустамяэ и Нымме, Ласнамяэ.
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Такое изменение не создавало бы преимуществ ни для одной политической силы и не вело бы к слишком значительному изменению избирательной системы. Зато избирательные округа стали бы более пропорциональны, предоставляли более равные возможности кандидатам и усиливали голос избирателей ряда регионов в парламенте Эстонской Республики.
Собрание уполномоченных Центристской партии предлагает политическим силам прийти к единодушию в вопросе изменения системы избирательных округов и принять соответствующее решение до предстоящих выборов в Рийгикогу.
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