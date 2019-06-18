Центристам в Рийгикогу предлагают министерскую зарплату, чтобы они голосовали ”правильно”(7)
Восемь депутатов Рийгикогу от центристов получают зарплату министра, чтобы голосовали "как надо".
Восемь депутатов Рийгикогу от центристов получают зарплату министра, чтобы голосовали "как надо".
Все они управляют комиссиями Рийгикогу. Всего в парламенте — 11 постоянных комиссий, а также три спецкомиссии. Помимо этого, можно создать комиссию по какой-либо проблеме. В нынешнем созыве их две. Всего получается 16, и в каждой есть председатель и вице-председатель.
Понятное дело, что управление комиссией — работа не за ”просто так”. Зарплата ”простого” члена Рийгикогу с этом году составляет 4 009 евро, а глава комиссии получает 5 243 евро. Зарплату такого же размера получают и министры. Заработная плата вице-председателя комиссии чуть ниже — 4 626 евро.
На прошлой неделе в Рийгикогу случилась небольшая драма: выяснилось, что главой комиссии по вопросам развития изучения эстонского языка выбрали Ээрика-Нийлеса Кросся, а не Михаила Стальнухина. Молниеносно поменяли ”неправильно” проголосовавшего депутата от ”Отечества” Михаила Лотмана, и при помощи нового члена — Прийта Сибуля — вчера Стальнухин стал председателем.
Места в парламенте делятся поровну между центристами, консерваторами и ”Отечеством”. Так почему же тогда половина глав комиссий — от центристов? Глава реформистов Кая Каллас поддержала в этом вопросе мартина Хельме: в Центристкой партии — просто больше людей, которых следует мотивировать высокой заработной платой.
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