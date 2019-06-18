Центристам в Рийгикогу предлагают министерскую зарплату, чтобы они голосовали ”правильно”

Все они управляют комиссиями Рийгикогу. Всего в парламенте — 11 постоянных комиссий, а также три спецкомиссии. Помимо этого, можно создать комиссию по какой-либо проблеме. В нынешнем созыве их две. Всего получается 16, и в каждой есть председатель и вице-председатель.

Понятное дело, что управление комиссией — работа не за ”просто так”. Зарплата ”простого” члена Рийгикогу с этом году составляет 4 009 евро, а глава комиссии получает 5 243 евро. Зарплату такого же размера получают и министры. Заработная плата вице-председателя комиссии чуть ниже — 4 626 евро.

На прошлой неделе в Рийгикогу случилась небольшая драма: выяснилось, что главой комиссии по вопросам развития изучения эстонского языка выбрали Ээрика-Нийлеса Кросся, а не Михаила Стальнухина. Молниеносно поменяли ”неправильно” проголосовавшего депутата от ”Отечества” Михаила Лотмана, и при помощи нового члена — Прийта Сибуля — вчера Стальнухин стал председателем.

Места в парламенте делятся поровну между центристами, консерваторами и ”Отечеством”. Так почему же тогда половина глав комиссий — от центристов? Глава реформистов Кая Каллас поддержала в этом вопросе мартина Хельме: в Центристкой партии — просто больше людей, которых следует мотивировать высокой заработной платой.

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