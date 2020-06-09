Центрист Тынис Мёльдер: соцдемы впали в отчаяние

Во вторник утром социал-демократы заявили, что представят план действий, который не позволит входящим в правительство Центристской партии, EKRE и Isamaa осуществить свой план по ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий, названный соцдемами "циничным".

"Мы не смиримся с попытками Центристской и любой другой партии уйти от ответственности, злоупотребляя властью. Напротив, необходимо сделать все для того, чтобы власть денег в политике уменьшилась", — сказал лидер партии Индрек Саар, передает rus.err.

По словам Мёльдера, социал-демократы всегда подчеркивали необходимость конструктивного обсуждения вопросов, за конструктивный подход, безусловно, выступают и коалиционные партии. ”К сожалению, своей нелепой выходкой соцдемы показали лишь то, что для них крайне важно сохранить за своей соратницей по партии Лийзой Овийр высокооплачиваемую должность председателя КНФП”, — сказал Мёльдер, добавив, что соцдемы готовы на все, чтобы законопроект не прошел.

Мёльдер отметил, что вместо того, чтобы заниматься реальными делами, социал-демократы пытаются заработать политические очки. ”Кипы документов с так называемыми поправками Социал-демократической партии, конечно, впечатляют. Однако большинство из предложенных поправок бессодержательны и даже не сформулированы должным образом”, — отметил Мёльдер.

”Еще раз повторю, что надзор за финансированием партий необходим. Однако мы не считаем разумной ситуацию, когда надзором за финансированием партий занимаются сами же партии. На сегодняшний день Госконтроль — тот независимый орган, который также пользуется высоким доверием населения”, — подчеркнул Мельдер. Он добавил, что шаг социал-демократов стал показателем их недоверия Госконтролю.