12.03.2019, 16:26

Центрист Максим Волков: мне очень стыдно, я приношу глубокие извинения своим избирателям

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rus.delfi.ee
EST 24
Центрист Максим Волков: мне очень стыдно, я приношу глубокие извинения своим избирателям
Maksim VolkovErakogu

Центрист Максим Волков, который на выборах в Рийгикогу получил более 600 голосов, заявил, что ему стыдно за то, что Центристская партия рассматривает возможность создания коалиции с EKRE.

"Мне очень стыдно. На прошедших выборах за меня отдали голос более 600 человек жителей Ида-Вирумаа. Думаю, что это главным образом голоса русскоязычных граждан нашей республики. Не считаю, что мои избиратели хотели бы видеть в правительстве партию, чью риторику в адрес русскоязычных жителей нашей страны, а я настаиваю на формулировке, что Эстония и наша страна тоже, можно охарактеризовать только как пещерный нацизм.

Я не поддерживаю решение правления ЦП начать консультации с EKRE, и считаю, что Яна Тоом, Михаил Кылварт, Раймонд Кальюлад, Вадим Белобровцев поступили верно проголосовав против такого предложения.

К сожалению, есть та данность, которая сейчас есть и я приношу глубокие извинения своим избирателям за данную ситуацию, на которую я лично повлиять не могу не будучи членом правления ЦП. Коалиционные переговоры еще не начались и, пока идут предварительные консультации, рано делать выводы о том, какая это будет коалиция и будет ли она вообще. Поддержу мнение Яны Тоом, что пока нет коалиционного договора рано говорить о конкретных последствиях возможной коалиции с EKRE. Я разделяю ценности Центристской партии: то что сказано в нашей программе и предвыборной платформе. Наша партия проходила разные кризисные периоды и сейчас перед нами стоит новый вызов.

Проще всего в этой ситуации красиво хлопнуть дверью, тем более что лично мне есть куда идти и есть где работать. Вопрос в другом — что от этого выиграют избиратели? При всей необходимости внутрипартийной дискуссии, а она идет в том числе и публично, нужно понимать что раскол Центристской партии будет еще большим ударом по нашим избирателям, в том числе тем, кто хочет видеть в Таллинне по прежнему единую фракцию Центристской партии. Пока мы входим в партию с нами обязаны разговаривать и считаться. В том числе обязан и председатель партии. У нас есть лидеры, чье мнение мы знаем: Яна Тоом и Михаил Кылварт и в нынешеней ситуации в интересах наших избирателей будет поддержать их".

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