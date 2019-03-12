Центрист Максим Волков: мне очень стыдно, я приношу глубокие извинения своим избирателям

"Мне очень стыдно. На прошедших выборах за меня отдали голос более 600 человек жителей Ида-Вирумаа. Думаю, что это главным образом голоса русскоязычных граждан нашей республики. Не считаю, что мои избиратели хотели бы видеть в правительстве партию, чью риторику в адрес русскоязычных жителей нашей страны, а я настаиваю на формулировке, что Эстония и наша страна тоже, можно охарактеризовать только как пещерный нацизм.

Я не поддерживаю решение правления ЦП начать консультации с EKRE, и считаю, что Яна Тоом, Михаил Кылварт, Раймонд Кальюлад, Вадим Белобровцев поступили верно проголосовав против такого предложения.

К сожалению, есть та данность, которая сейчас есть и я приношу глубокие извинения своим избирателям за данную ситуацию, на которую я лично повлиять не могу не будучи членом правления ЦП. Коалиционные переговоры еще не начались и, пока идут предварительные консультации, рано делать выводы о том, какая это будет коалиция и будет ли она вообще. Поддержу мнение Яны Тоом, что пока нет коалиционного договора рано говорить о конкретных последствиях возможной коалиции с EKRE. Я разделяю ценности Центристской партии: то что сказано в нашей программе и предвыборной платформе. Наша партия проходила разные кризисные периоды и сейчас перед нами стоит новый вызов.