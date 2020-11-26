Центрист Коробейник: у меня на счету несколько миллионов, я могу не работать

Андрей Коробейник 21 ноября покинул Рийгикогу, так как в парламент вернулась экс-министр Майлис Репс. Потом Центристская партия начала искать нового министра образования и науки. Им стал Яак Ааб — министр госуправления. На его должность пришла Аннели Отт — депутат Рийгикогу. Так как Отт ушла из парламента в кабинет министров, то на ее место вернулся Андрей Коробейник. Произошло это 24 ноября.

Интересная неделя была?

Обычная. EKRE хочет принять нехороший Закон об иностранцах. Закон не очень удался, если его примут, то с IT-сектором все будет плохо. Я подал поправки немного пораньше, так как не знал, вернусь в парламент назад или нет. Комиссия будет рассматривать их в декабре. Возможно, это вызовет очередной политический кризис.

Когда произошел скандал с Майлис Репс, вы знали, что она вернется в Рийгикогу, а вы покинете парламент?

Да, конечно.

Что думаете об ее отставке?

Такие вещи сложно анализировать, когда ты фигурант происходящего. Со стороны обычно виднее. Было понятно, что ей нужно уходить, чтобы сохранить политический капитал. Например, когда я был в Партии реформ, там была история с Кристеном Михалом. Он долго не уходил. Я ему советовал уйти, так как он бы выиграл от этого. Но он принял это на свой счет. Потом потерял на этом. Если бы ушел, то, скорее всего, стал бы лидером партии.

(В 2011 году стало известно, что политики партии IRL продают российским бизнесменам вид на жительство в Эстонии. Ответственность переложили на тогдашнего министра юстиции Кристена Михала — RusDelfi).

Майлис Репс советовалась с вами?

Нет. Мы просто в партии обсуждали это. Были разные мнения, думаю, 50 на 50. История сложная. Дело даже не в том, права она или нет. Если она вовремя ушла бы, то потом спокойно могла бы вернуться. Бороться неделями с журналистами — не очень разумно.

История с Майлис показательна. Когда у тебя рабочий день 12 часов и у тебя шестеро детей, то ты ничем другим заниматься не успеваешь. Кто думает, что работа министром — огромное счастье, это не так. Я очень сильно сомневаюсь, что это так.