21.11.2020, 15:32

Центрист Андрей Коробейник покидает парламент

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Andrei Korobeinik
Andrei KorobeinikFoto: Martin Dremljuga

Центрист Андрей Коробейник вынужден будет закончить работу депутатом Рийгикогу, так как он замещал экс-министра Майлис Репс, которая покинула правительство и вернется в парламент.

Информацию об уходе Коробейника rus.err.ee подтвердила советник во фракции Центристской партии в парламенте Катрин Иосуа.

"У нас три замещающих депутата, и каждый замещает кого-то конкретного. Андрей Коробейник замещал Майлис Репс", — сказала Иосуа.

Майлис Репс занимала пост министра образования и науки. Она в пятницу сообщила, что подает в отставку после скандала с использованием служебной машины в личных целях.

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