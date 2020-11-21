Центрист Андрей Коробейник покидает парламент

Информацию об уходе Коробейника rus.err.ee подтвердила советник во фракции Центристской партии в парламенте Катрин Иосуа.

"У нас три замещающих депутата, и каждый замещает кого-то конкретного. Андрей Коробейник замещал Майлис Репс", — сказала Иосуа.

Майлис Репс занимала пост министра образования и науки. Она в пятницу сообщила, что подает в отставку после скандала с использованием служебной машины в личных целях.