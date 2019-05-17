Центр вторичного использования приглашает на ярмарку подержанных велосипедов
В эту субботу, 18 мая с 11.00 до 15.00 Центр вторичного использования вещей (Uuskasutuskeskus) проводит ярмарку подержанных велосипедов.
В эту субботу, 18 мая с 11.00 до 15.00 Центр вторичного использования вещей (Uuskasutuskeskus) проводит ярмарку подержанных велосипедов.
На ярмарке подержанных велосипедов ждут как поклонников велоспорта, так и любителей городских велопрогулок. Во время мероприятия можно продать свой старый велосипед, купить подержанный велосипед или обменяться ими. Это хорошая возможность подарить своему старому велосипеду, который уже давно стоит в подвале без дела, новую жизнь или найти на лето нового двухколесного ”друга”.
Продавать велосипеды во время ярмарки могут как частные лица, так и предприятия. ”Уже зарегистрировалось более 100 продавцов велосипедов и каждый день их количество растет. На ярмарке будут продаваться городские, спортивные, детские велосипеды. Если кто-то планирует покупку, то обязательно стоит заглянуть на ярмарку”, — рассказывает исполнительный директор Центра вторичного использования вещей Катрин Юриска.
На ярмарке можно продать свои старые роликовые коньки, самокаты и другие спортивные принадлежности, а также будет открыт прилавок со спортивным инвентарем. На месте будут осуществляться простые работы по починке велосипедов.
Ярмарка подержанных велосипедов пройдет во время Дней Каламая 18 мая с 11.00 до 15.00 на парковке торгового центра Arsenal (Эрика 14, Пыхья-Таллинн).
Ярмарка бесплатная как для продавцов, так и для покупателей. Если вам не посчастливится продать свой старый велосипед, то его можно пожертвовать Центру вторичного использования вещей.
Регистрация продавцов: https://forms.gle/wrXgv7PDZ1psSsN37
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/571407450019622/
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