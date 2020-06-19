Центр тревоги: важно, чтобы люди, празднующие Иванову ночь, могли вызвать помощь и не теряли бдительности

В 2019 году в Иванову ночь в Центр тревоги по экстренному номеру 112 поступило более 6800 звонков. На протяжении многих лет это одна из самых напряженных ночей. С одной стороны, это ночь, когда в Эстонии зажигаются костры и люди празднуют до самого утра. С другой стороны, в Иванову ночь многие люди злоупотребляют алкоголем, безответственно разводят костры и в состоянии опьянения становятся агрессивными.

Основная причина, по которой люди обращаются в Иванову ночь за помощью к государству, заключается в проблемах со здоровьем и завершающихся насилием ссорах, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя. Также люди сообщают об опасных и оставленных без присмотра кострах, пожароопасных ситуациях, о случаях подозрительного и опасного вождения.

”Иванова ночь — это один из наиболее важных и любимых праздников в Эстонии. Большинство людей празднуют ответственно и обращают внимание на свою безопасность, а также на безопасность своих друзей и близких. По нашему мнению, главный риск заключается в том, что в Иванов день люди выезжают за город в места, где они раньше не были. В результате они не могут сообщить диспетчеру экстренной службы, где они точно находятся и как, например, скорая помощь может доехать до пострадавшего. Чтобы такого не случилось, прежде, чем приступать к застолью, следует выяснить, где вы находитесь и определить, как до вас можно добраться. Хорошей вечеринку можно назвать, когда в компании есть один трезвый лидер, который поможет избежать крупных проблем”, — пояснила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.

В Центр тревоги и в другое время поступают звонки, причиной которых стало злоупотребление алкоголем. В Иванову ночь эти проблемы усугубляются. ”По возможности я советую всем провести Иванову ночь без алкоголя. Тогда и вероятность попадания в неприятности будет значительно ниже”, — сказала Алвела.

Рекомендации Центра тревоги для безопасной Ивановой ночи:

• Важно знать, где точно проходит вечеринка и как до вас добраться.

• Значительным подспорьем для Центра тревоги будет, если вы сможете определить свое местоположение на смартфоне. См. видео, как это сделать.

• Если вы находитесь недалеко от границы, например, у Чудского озера или на юге Эстонии, ваша мобильная сеть может автоматически переключиться на сеть соседней страны. Центр тревоги может определить ваше точное местоположение только в том случае, если ваш мобильный телефон находится эстонской сети. При возможности отключите автоматический выбор сети.

• При разжигании костра убедитесь, что он никому не мешает и никого не подвергает опасности.

• Избегайте конфликтов и избегайте людей, которые могут быть склонны к насилию.

• При потреблении алкогольных напитков не забывайте о своем благополучии и благополучии окружающих. Было бы хорошо, если бы на протяжении всей ночи вы были в состоянии вызвать помощь и адекватно оценивать опасность.

• При посещении в Иванову ночь общих костров выясните, где находится привлеченное организатором лицо, оказывающее первую медицинскую помощь.

• Для защиты своего здоровья и здоровья окружающих, соблюдайте дистанцию и не собирайтесь большими группами.