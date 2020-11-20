Центр столицы ждут маштабные дорожные работы: какие улицы будут ремонтировать?
В бюджете Таллинна на 2021 год запланировано 13 миллионов евро на строительство улиц, велосипедных и пешеходных дорожек в районе Кесклинн.
В бюджете Таллинна на 2021 год запланировано 13 миллионов евро на строительство улиц, велосипедных и пешеходных дорожек в районе Кесклинн.
“Центр города всегда является объектом повышенного внимания. Это касается и дорог района, которыми пользуются не только жители Таллинна, но достаточно большая часть жителей Эстонии. Для управы района поддержание дорог в порядке является одним из приоритетов. Поэтому мы очень довольны проектом бюджета, предложенным горуправой, в котором в будущем году на ремонт и строительство дорог запланировано даже больше средств, чем в этом - 11 миллионов евро, а вместе с велосипедными дорожками эта сумма составляет около 13 миллионов евро”, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В бюджете на следующий год выделено 3,8 миллиона евро на капитальную реконструкцию улицы Поска. На основательный ремонт улицы Пикк выделено 2 миллиона евро, а на реконструкцию улицы Айда 1,5 миллиона евро. Улица Роозикрантси будет реконструирована за 1,29 миллиона евро. Остальная сумма пойдет на восстановительный ремонт улиц Кундери, Йыэ и Пронкси, а также участка улицы Койдула.
Кроме дорог, планируется в рамках Таллиннской велосипедной стратегии финансировать строительство велосипедно- пешеходных дорожек. Например, в бюджете запланировано 1,5 миллиона евро, которые будут направлены на воплощение в жизнь первого этапа соединения велосипедных дорожек Кесклинна и Ласнамяэ в единую сеть. На велосипедно- пешеходную дорожку, соединяющую Кадриорг с терминалом Юлемисте, выделено около полумиллиона евро.
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