Центр столицы ждут маштабные дорожные работы: какие улицы будут ремонтировать?

“Центр города всегда является объектом повышенного внимания. Это касается и дорог района, которыми пользуются не только жители Таллинна, но достаточно большая часть жителей Эстонии. Для управы района поддержание дорог в порядке является одним из приоритетов. Поэтому мы очень довольны проектом бюджета, предложенным горуправой, в котором в будущем году на ремонт и строительство дорог запланировано даже больше средств, чем в этом - 11 миллионов евро, а вместе с велосипедными дорожками эта сумма составляет около 13 миллионов евро”, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В бюджете на следующий год выделено 3,8 миллиона евро на капитальную реконструкцию улицы Поска. На основательный ремонт улицы Пикк выделено 2 миллиона евро, а на реконструкцию улицы Айда 1,5 миллиона евро. Улица Роозикрантси будет реконструирована за 1,29 миллиона евро. Остальная сумма пойдет на восстановительный ремонт улиц Кундери, Йыэ и Пронкси, а также участка улицы Койдула.

Кроме дорог, планируется в рамках Таллиннской велосипедной стратегии финансировать строительство велосипедно- пешеходных дорожек. Например, в бюджете запланировано 1,5 миллиона евро, которые будут направлены на воплощение в жизнь первого этапа соединения велосипедных дорожек Кесклинна и Ласнамяэ в единую сеть. На велосипедно- пешеходную дорожку, соединяющую Кадриорг с терминалом Юлемисте, выделено около полумиллиона евро.