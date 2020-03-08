Центр мониторинга развития исследует влияние мировых сил на Эстонию

Руководитель исследований Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг подчеркнул, что трактовки изменений в расстановке геополитических и экономических мировых сил сильно разнятся. ”Есть те, кто предсказывает распад западного капитализма. Есть те, кто уверен в падении либерального мироустройства и становлении новых империй — Китая, США и ЕС. В то же время, часть исследователей считает, что западная либеральная демократия достаточно устойчива и способна противостоять как внутренним трениям, таким как популизм, так и глобальным штормам, вызванным ростом влияния Китая и Индии”, — сказал Китсинг.

Исследование в первую очередь рассмотрит развитие технологий и энергетики: эти две области подвергаются влиянию глобальных тенденций и важны для Эстонии.

”С одной стороны, за последние 25 лет Эстония создала успешно функционирующее электронное государство и среду, способствующую развитию цифровых предприятий. Все это ставится в пример другим странам. В то же время, эта среда напрямую зависит от глобальных тенденций”, — сказал Китсинг.

Вопросы энергетики, по словам Китсинга, важны для Эстонии в свете того, что использование горючего сланца для производства энергии и масла создает определенные сложности при переходе на климатическую нейтральность. ”Изменения на международном рынке, затрагивающие цены на нефть и потребление энергии, а также геополитические трения могут повысить или снизить мотивацию в этом вопросе”, — добавил он.

По результатам исследования будут составлены сценарии развития до 2035 года. В сотрудничестве с экспертами из различных областей планируется оценить значение каждого сценария для Эстонии. Центр мониторинга развития также укажет ключевые для принятия решений вопросы.

Проведением исследования руководит Центр мониторинга развития, но для проведения проекта будет создана международная сеть, которая привлечет экспертов из Эстонии и других стран. Аналитическая часть проекта будет завершена в первой половине 2020 года. Обсуждения, презентации и иная деятельность продлятся до конца 2020 года.

Центр мониторинга развития — это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр мониторинга развития проводит исследования на разные темы. Цель их — анализировать долгосрочное развитие общества и выявлять новые тенденции и направления развития. По результатам всех исследований описывается текущая ситуация, а результаты уже проведенных исследований систематизируются. При необходимости проводятся дополнительные исследования. Финальная цель исследовательских проектов — представить альтернативные сценарии развития, возможные в исследуемой области.