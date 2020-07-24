Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы просит доноров сдать кровь

Особенно ждут доноров крови группы А, но запасы крови остальных групп тоже нуждаются в пополнении, сообщает RusERR.

"Это связано в первую очередь с тем, что летом, к сожалению, происходят несчастные случаи на дорогах, аварии, люди получают травмы. Пациенты нуждаются в переливании крови. Так как мы знаем, что в этом году был коронакризис, весной больницы ограничили прием плановых больных, а сейчас он полностью восстановлен, — сказала "Актуальной камере" главврача Центра крови Гулара Ханирзаева. — Это значит, что для плановых операций необходима донорская кровь".

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы призывает сдать кровь хотя бы один раз в течение этого лета.

Стоит отвести на процедуру около часа времени, чтобы была возможность после сдачи крови немного отдохнуть и восполнить запас жидкости в организме.