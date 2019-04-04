04.04.2019, 21:10

Центр инфосистем здоровья и благополучия заказал работы по развитию э-услуг в сфере социальной защиты


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Foto: Ester Vaitmaa

Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) подписал сегодня с фирмами-разработчиками программного обеспечения Nortal и Iglu рамочные договоры для заказа дополнительных работ по развитию э-услуг в сфере социальной защиты.

Вместе с новыми партнерами планируется редизайн услуги вспомогательных средств, повышение удобства оформления трансграничной работы, разработка решений пенсионной реформы, а также другие, вытекающие из правовых актов, изменения.

По словам руководителя Департамента социального страхования Эгона Веэрмяэ, по новому рамочному договору будет заказано развитие э-услуг в сфере социальной защиты. ”В ходе работы мы продумаем подходящие варианты и опросим клиентов на предмет того, как они желают пользоваться услугами. В результате мы не только построим инфосистему, а усовершенствуем логику услуг в целом, — пояснил Веэрмяэ и добавил, что развитие услуг на основе событий в сфере социальной защиты одновременно является и сложным, и объёмным делом. — На основе новых договоров мы ещё быстрее будем двигаться в направлении развития услуг”.

Вместе с новыми партнерами начинается редизайн услуги вспомогательных средств — результаты первого этапа услуги будут доступны клиентам в начале 2020 года. Также приступают к изменениям пенсионной реформы. Вычисление пенсионных сумм на новых основаниях начнет действовать в новой системе в 2021 году. Также планируется повысить удобство подачи ходатайства для оформления трансграничной рабочей командировки (форма А1) и совершить другие, вытекающие из правовых актов, изменения.

Исполнительный руководитель фирмы Iglu Кристьян Айасте радуется предстоящим вызовам: ”Опыт, накопленный нами в ходе реализации проектов в государственном и частном секторах, несомненно, будет полезен в развитии систем такой важной для жителей Эстонии сферы. Распределение задач между несколькими партнёрами создает здоровую конкуренцию и в конечном итоге обеспечивает наилучший результат”.

По словам руководителя эстонского подразделения развития фирмы Nortal Атса Альбре, предприятие с гордостью выступает партнёром в выполнении дополнительных работ по развитию платформы инфосистемы социальной защиты, в результате которых доступность услуг критического значения станет значительно удобнее приблизительно для 700 000 жителей Эстонии.

В начале этого года Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) объявил тендер на госпоставку, чтобы найти партнёров для выполнения работ по развитию инфосистемы социальной защиты. Стоимость поставки составляет 8 миллионов евро (добавляется налог с оборота). По словам руководителя службы социальной защиты TEHIK Мартина Хунта, в тендере приняло участие пять поставщиков услуг, и определяющим критерием при выборе победителей была цена часа работы и пробная работа.

Также продолжаются работы по развитию на основании заключённого в 2018 году рамочного договора, согласно которому заданием фирмы Nortal было построение системы самообслуживания и разработка э-услуг семейных возмещений, а заданием фирмы Trinidad Wiseman — создание пользовательских интерфейсов для граждан, поставщиков услуг и чиновников. В общей сложности были выполнены работы на 2,4 миллиона евро. В рамках договора планируется заказать изменения в системе родительских возмещений, которые вступят в силу в последующие годы, и полностью перевести услугу родительских возмещений в э-среду.

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