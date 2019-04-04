Центр инфосистем здоровья и благополучия заказал работы по развитию э-услуг в сфере социальной защиты

Исполнительный руководитель фирмы Iglu Кристьян Айасте радуется предстоящим вызовам: ”Опыт, накопленный нами в ходе реализации проектов в государственном и частном секторах, несомненно, будет полезен в развитии систем такой важной для жителей Эстонии сферы. Распределение задач между несколькими партнёрами создает здоровую конкуренцию и в конечном итоге обеспечивает наилучший результат”.

По словам руководителя эстонского подразделения развития фирмы Nortal Атса Альбре, предприятие с гордостью выступает партнёром в выполнении дополнительных работ по развитию платформы инфосистемы социальной защиты, в результате которых доступность услуг критического значения станет значительно удобнее приблизительно для 700 000 жителей Эстонии.

В начале этого года Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) объявил тендер на госпоставку, чтобы найти партнёров для выполнения работ по развитию инфосистемы социальной защиты. Стоимость поставки составляет 8 миллионов евро (добавляется налог с оборота). По словам руководителя службы социальной защиты TEHIK Мартина Хунта, в тендере приняло участие пять поставщиков услуг, и определяющим критерием при выборе победителей была цена часа работы и пробная работа.

Также продолжаются работы по развитию на основании заключённого в 2018 году рамочного договора, согласно которому заданием фирмы Nortal было построение системы самообслуживания и разработка э-услуг семейных возмещений, а заданием фирмы Trinidad Wiseman — создание пользовательских интерфейсов для граждан, поставщиков услуг и чиновников. В общей сложности были выполнены работы на 2,4 миллиона евро. В рамках договора планируется заказать изменения в системе родительских возмещений, которые вступят в силу в последующие годы, и полностью перевести услугу родительских возмещений в э-среду.