Центр фотоискусства Fotografiska в творческом городке Теллискиви посетило около 200 000 человек

В самобытном центре фотоискусства, находящемся в творческом городке Теллискиви, друг с другом встречаются искусство фотографии, хорошая еда, дизайн и открытый образ мышления. В течение первых четырех месяцев с момента открытия Fotografiska 75 000 человек купили билеты на выставку, из них 45% были гостями города. Выставки, концерты и музыкальные мероприятия, меню ресторана Fotografiska и деловые мероприятия топ-специалистов из разных сфер — привели в центр фотоискусства около 200 000 гостей как из Эстонии, так и из других стран.

Учредитель творческого городка Яанус Юусс сказал, что Fotografiska Tallinn хорошо приняли как постоянные, так и новые посетители творческого городка. ”Мы уверены, что Fotografiska, как музей с новой концепцией, станет новой достопримечательностью Творческого городка. Почти четыре месяца после открытия и непрерывный интерес оправдали первоначальное предчувствие — это станет настоящим домом культуры, который дополнит хорошую атмосферу Теллискиви”, сказал Яанус Юусс.

По словам соучредителя и исполнительного директора Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ, премия в сфере туризма 2019 является признанием проделанной работы. ”Считаю эту премию благодарностью всей нашей команде, а также всему Творческому городку и его соседям — искусство, творческая атмосфера и качественно проведенное время и составляют в целом секрет того, как завоевать сердца посетителей”, сказала Аасмяэ.