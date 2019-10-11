11.10.2019, 15:31

Центр фотоискусства Fotografiska в творческом городке Теллискиви посетило около 200 000 человек


rus.delfi.ee
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Центр фотоискусства Fotografiska в творческом городке Теллискиви посетило около 200 000 человек
Foto: Mana Kaasik

Fotografiska Tallinn, ставшая одной из главных достопримечательностей творческого городка Теллискиви, на гала-церемонии Таллиннского конкурса предпринимательства была награждена премией в сфере туризма 2019. Fotografiska Tallinn завоевала как сердца местных жителей, так и гостей города — почти за четыре месяца Fotografiska посмотрело около 200 000 пар глаз.

В самобытном центре фотоискусства, находящемся в творческом городке Теллискиви, друг с другом встречаются искусство фотографии, хорошая еда, дизайн и открытый образ мышления. В течение первых четырех месяцев с момента открытия Fotografiska 75 000 человек купили билеты на выставку, из них 45% были гостями города. Выставки, концерты и музыкальные мероприятия, меню ресторана Fotografiska и деловые мероприятия топ-специалистов из разных сфер — привели в центр фотоискусства около 200 000 гостей как из Эстонии, так и из других стран.

Учредитель творческого городка Яанус Юусс сказал, что Fotografiska Tallinn хорошо приняли как постоянные, так и новые посетители творческого городка. ”Мы уверены, что Fotografiska, как музей с новой концепцией, станет новой достопримечательностью Творческого городка. Почти четыре месяца после открытия и непрерывный интерес оправдали первоначальное предчувствие — это станет настоящим домом культуры, который дополнит хорошую атмосферу Теллискиви”, сказал Яанус Юусс.

По словам соучредителя и исполнительного директора Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ, премия в сфере туризма 2019 является признанием проделанной работы. ”Считаю эту премию благодарностью всей нашей команде, а также всему Творческому городку и его соседям — искусство, творческая атмосфера и качественно проведенное время и составляют в целом секрет того, как завоевать сердца посетителей”, сказала Аасмяэ.

Большую часть посетителей Fotografiska составляет местная публика. Треть всех посетителей и почти половина посетителей выставок — это выходцы из других стран. Fotografiska Tallinn по-прежнему очень популярна среди финнов, также новый центр был очень хорошо принят туристами из Италии, Испании и России. К радости русскоязычных посетителей, скоро в Fotografiska Tallinn будут проводиться русскоязычные экскурсии, и информационные каналы Fotografiska Tallinn наряду с другими языками будут также на русском языке.

Творческий городок Теллискиви — это самый большой в Эстонии центр творчества, который стал домом для сотен творческих компаний. Открытая территория творческого городка с оригинальными ресторанами, галереями, театрами и маленькими магазинчиками — является одной из самых уникальных городских площадей в мире. В середине июня этого года в центре городка открылся признанный во всем мире музей нового поколения Fotografiska Tallinn. В течение четырех месяцев работы в Fotografiska Tallinn было открыто 7 художественных выставок, в числе которых и творчество фотографа из Эстонии Анны-Стийны Треумунд.

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