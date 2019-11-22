Цена ухода Марта Ярвика с поста министра составляет 30 000 евро

Первый из них состоит в том, что Ярвик сам вручит премьер-министру Юри Ратасу заявление, которое затем Ратас передаст президенту.

Второй вариант заключается в том, что Ратас отправится к президенту и сам сделает предложение освободить министра от должности.

В обоих случаях предполагается, что Центристская партия и Эстонская консервативная народная партия (EKRE) пришли к соглашению относительно ухода Ярвика.

Важное отличие двух вариантов в том, что если Ярвик подаст заявление сам, то он не получит компенсацию (зарплату министра за шесть месяцев) в размере примерно 30 000 евро. Если предложение об освобождении министра от должности сделает Юри Ратас, то у Ярвика будет право на упомянутую компенсацию.

Есть знаки того, что EKRE и Центристская партия движутся в сторону ухода Ярвика. Более подходящим способом было бы Ратасу самому сделать предложение, без заявления Ярвика. На такое решение указал и Тоомас Силдам в опубликованной сегодня ERR статье.

В итоге получилась бы ситуация, когда и волки сыты, и овцы целы. Ярвик получит парашют в 30 000 евро и сможет при этом заверять, что уходит (ушел) не сам.