Цена ухода Марта Ярвика с поста министра составляет 30 000 евро
У министра сельской жизни Марта Ярвика есть в принципе два способа покинуть правительство, пишет Eesti Ekspress.
У министра сельской жизни Марта Ярвика есть в принципе два способа покинуть правительство, пишет Eesti Ekspress.
Первый из них состоит в том, что Ярвик сам вручит премьер-министру Юри Ратасу заявление, которое затем Ратас передаст президенту.
Второй вариант заключается в том, что Ратас отправится к президенту и сам сделает предложение освободить министра от должности.
В обоих случаях предполагается, что Центристская партия и Эстонская консервативная народная партия (EKRE) пришли к соглашению относительно ухода Ярвика.
Важное отличие двух вариантов в том, что если Ярвик подаст заявление сам, то он не получит компенсацию (зарплату министра за шесть месяцев) в размере примерно 30 000 евро. Если предложение об освобождении министра от должности сделает Юри Ратас, то у Ярвика будет право на упомянутую компенсацию.
Есть знаки того, что EKRE и Центристская партия движутся в сторону ухода Ярвика. Более подходящим способом было бы Ратасу самому сделать предложение, без заявления Ярвика. На такое решение указал и Тоомас Силдам в опубликованной сегодня ERR статье.
В итоге получилась бы ситуация, когда и волки сыты, и овцы целы. Ярвик получит парашют в 30 000 евро и сможет при этом заверять, что уходит (ушел) не сам.
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