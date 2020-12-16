16.12.2020, 10:30

Цена нашей каждодневной защиты: маски, которые продаются в Эстонии, могут быть изготовлены рабами

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Мартин Лайне
EST
Цена нашей каждодневной защиты: маски, которые продаются в Эстонии, могут быть изготовлены рабами
Illustratsioon: Anna Plukk

Если разобрать на компоненты производственную цепочку китайских масок, закупленных для Эстонии, то можно увидеть, что как минимум около миллиона из них были сделаны с использованием рабской рабочей силы, пишет Eesti Päevaleht.

”Ансамбль швейных машинок поет песню о новой красивой жизни”, — говорится в пропагандистской статье, опубликованной осенью 2019 года в местной китайской газете. ”Хотя Айгули и находится далеко от дома и не говорит на мандаринском, она тайно приняла решение создать для себя новое счастливое будущее. На заводе Haixin работает еще 131 девушка из Синьцзяна. Они, как Айгюли, преодолели более 4000 километров, чтобы начать новую жизнь ”, — говорится в статье.

Об этих 132 уйгурках написано и снято еще много пропагандистских материалов, рассказывающих о том, как заблудшие девушки исправляются и встают на путь истинный благодаря работе на фабрике по производству медицинских средств защиты Hubei Xaixin.

Но, к сожалению, жизнь уйгурских девушек из Синьцзяна далеко не такая счастливая, как преподносят СМИ, подчиняющиеся местной власти.

Не будет преувеличением, если для описания происходящего в этой провинции на Северо-Западе Китая, будет использовано определение ”культурный геноцид”. По сообщениям правозащитников, уйгуров, которые отличаются от местных китайцев с религиозной и культурной точки зрения, стерилизуют, насилуют, депортируют, разлучают с семьями, отправляют в концлагеря и заставляют работать против их воли.

Судьба этих 132 женщин связана с так называемой программой трудовой миграции, в рамках которой уйгуры по квоте отправляются на принудительные работы по всему Китаю. По данным Eesti Päevaleht, завод Haixin участвовал в программе до сентября этого года. Отображающая движение товаров база данных Panjiva показывает, что продукция фабрики доставлялась по всему миру, в том числе восемь раз в Эстонию.

Крупнейшим поставщиком продукции Hubei Haixin в Эстонии и Скандинавии является компания OneMed. Исполнительный директор по странам Балтии Эвелин Лаар признала, что в этом году они продали здесь 12 500 коробок, то есть 625 000 масок Hubei Haixin, большую часть — в первой половине года, когда спрос резко вырос и пришлось заказывать маски у разных заводов. При этом Лаар подчеркнула, что этичность происхождения товара они проверяют всегда, и времена коронакризиса не исключение.

”Заводы становятся нашими поставщиками только после тщательной проверки. К нам никогда не приходит непроверенного товара. Во время коронавируса процессы были такими же, никаких компромиссов”, — заверила она.

Насколько известно, в конце 2020 года OneMed даже просила завод прекратить использовать труд уйгуров, однако в действительности их под предлогом коронакризиса продолжали держать на работе вплоть до сентября. Таким образом, можно утверждать, что полученные Эстонией во время первой волны вируса маски были произведены при помощи рабочей силы уйгуров.

Hubei Haixin kinnitab, et uiguurid lahkusid septembris. Kuvataõmmis

Более того, материнская фирма OneMedi после вопросов журналистов признала на своем сайте, что с провинцией Синьцзян связан еще один ее поставщик — Zhende Medical. Это один из крупнейших китайских производителей средств защиты, товары которого можно найти по всей Европе. В Эстонию маски этого производителя поставляет Allium UPI, входящая в фармацевтический концерн Magnum. Таким образом, маски Zhende продаются в эстонских аптеках. На запросы журналистов Magnum и Allium UPI не ответили.

Ka Zhende näomaskid on juba omaniku leidnud.

"Вероятность использования принудительного труда очень большая, поскольку у данного предприятия (Zhendel — прим.ред.) производство находится в Синьцзяне, — говорит немецкий синолог и эксперт по международным отношениям Адриан Ценц. — Хлопок они тоже приобретают в Синьцзяне. Это колоссальный признак опасности. Предприятия должны держаться подальше от таких производителей, как Zhende. Точка!”

Шведский эксперт по социальной ответственности Луи Браун говорит, что каждое предприятие, которое работает с товаром или рабочей силой из Синьцзяна, рискует стать причастным к масштабному нарушению прав человека. ”Предприятие, которое закупает материал в провинции Синьцзян, должно решить, готово ли оно рисковать, принимая во внимание международные рекомендации, указывающие на нарушение прав человек и принудительную работу? Выберете ли вы в качестве поставщика такую фирму? Каковы ваши принципы?”, — задается вопросом эксперт.

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