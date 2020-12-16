Цена нашей каждодневной защиты: маски, которые продаются в Эстонии, могут быть изготовлены рабами

”Ансамбль швейных машинок поет песню о новой красивой жизни”, — говорится в пропагандистской статье, опубликованной осенью 2019 года в местной китайской газете. ”Хотя Айгули и находится далеко от дома и не говорит на мандаринском, она тайно приняла решение создать для себя новое счастливое будущее. На заводе Haixin работает еще 131 девушка из Синьцзяна. Они, как Айгюли, преодолели более 4000 километров, чтобы начать новую жизнь ”, — говорится в статье.

Об этих 132 уйгурках написано и снято еще много пропагандистских материалов, рассказывающих о том, как заблудшие девушки исправляются и встают на путь истинный благодаря работе на фабрике по производству медицинских средств защиты Hubei Xaixin.

Но, к сожалению, жизнь уйгурских девушек из Синьцзяна далеко не такая счастливая, как преподносят СМИ, подчиняющиеся местной власти.

Не будет преувеличением, если для описания происходящего в этой провинции на Северо-Западе Китая, будет использовано определение ”культурный геноцид”. По сообщениям правозащитников, уйгуров, которые отличаются от местных китайцев с религиозной и культурной точки зрения, стерилизуют, насилуют, депортируют, разлучают с семьями, отправляют в концлагеря и заставляют работать против их воли.

Судьба этих 132 женщин связана с так называемой программой трудовой миграции, в рамках которой уйгуры по квоте отправляются на принудительные работы по всему Китаю. По данным Eesti Päevaleht, завод Haixin участвовал в программе до сентября этого года. Отображающая движение товаров база данных Panjiva показывает, что продукция фабрики доставлялась по всему миру, в том числе восемь раз в Эстонию.

Крупнейшим поставщиком продукции Hubei Haixin в Эстонии и Скандинавии является компания OneMed. Исполнительный директор по странам Балтии Эвелин Лаар признала, что в этом году они продали здесь 12 500 коробок, то есть 625 000 масок Hubei Haixin, большую часть — в первой половине года, когда спрос резко вырос и пришлось заказывать маски у разных заводов. При этом Лаар подчеркнула, что этичность происхождения товара они проверяют всегда, и времена коронакризиса не исключение.