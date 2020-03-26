Cемьи, дети которых посещают в Таллинне частный детский сад, могут ходатайствовать о пособии

”При чрезвычайном положении город поддержит родителей всех детей, вне зависимости от того, посещают ли они муниципальный детский сад или частное учреждение, — сказал мэр Михаил Кылварт, — Мы считаем важным чтобы и при введении чрезвычайного положения детские сады работали, до тех пор пока ограничения на передвижение не будут введены, поскольку многие родители и сейчас должны выходить на работу, чтобы предоставить всем нам важные услуги”.

Необходимость дополнительного пособия вызвана обстоятельством, что финансовое положение также тех родителей, дети которых посещают частные детские сады, в связи с чрезвычайным положением и проблемами экономического характера ухудшилось.

Дополнительное пособие в объеме 71,25 евро обеспечит возможность продолжения работы частных детских садов и снижение счетов для родителей.

Для получения пособия на ребенка, посещающего частный детский сад, следует подать ходатайство в Таллиннский департамент образования, а также представить подтверждение оплаты обучения. Для получения пособия на услугу по уходу за ребенком следует представить заявление в социальный отдел при районной управе по месту жительства. Пособия выплачиваются до принятия Таллиннским горсобранием нового решения.