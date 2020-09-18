Cемейный врач может диагностировать коронавирус без теста

Читатель Delfi обратился в редакцию с вопросом — он слышал, что семейный врач может поставить диагноз COVID-19 без теста. Мы задали этот вопрос Департаменту здоровья.

Пресс-служба департамента ответила, что действительно, семейный врач может поставить диагноз без теста, если пациент до этого контактировал с зараженным коронавирусом. Плюс если у пациента через некоторое время возникли симптомы — кашель, одышка. Но, как отметил Департамент здоровья, это случается крайне редко — из 2800 заболевших коронавирусом в Эстонии — только 51 не делали тест.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!