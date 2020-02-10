Cельскохозпредприятия смогут получать дотации в размере 25 000 евро

”Благодаря относительно простому своду правил, применяемых в отношении сельскохозяйственной минимальной помощи, она зачастую является наиболее подходящим видом дотаций, когда правила ЕС по оказанию государственной помощи не предусматривают возможности поддержки со стороны государства. Также ее удобно применять в случаях, когда выплата пособия в качестве государственной помощи слишком усложнена с административной точки зрения или предоставление такой помощи требует больших затрат”, — сказал председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм. Он пояснил, что основное ограничение в данном случае, — дотации можно выдавать только в объеме, установленном в законодательстве ЕС. Помимо этого, максимальная сумма установлена и в отношении общего объема дотаций, которые государство выплачивает в качестве сельскохозяйственной минимальной помощи.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, изменится и общая сумма выплачиваемых пособий. ”Мы повысим общую сумму выплачиваемой сельскохозяйственной минимальной помощи с 11,4 миллиона евро до 13,7 миллиона евро на трехлетний период”, — сказал Круузе. Он добавил, что это особенно важно для преодоления кризисов. Предприниматели смогут проконтролировать остаток сельскохозяйственной минимальной помощи в регистре государственной помощи и минимальной помощи.