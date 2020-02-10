Cельскохозпредприятия смогут получать дотации в размере 25 000 евро

Комиссия Рийгикогу по сельской жизни решила создать возможности для повышения объема сельскохозяйственной минимальной помощи. Теперь сельскохозяйственные предприятия смогут получать дотации в максимально разрешенном правом ЕС размере – 25 000 евро (ранее – 20 000 евро).
”Благодаря относительно простому своду правил, применяемых в отношении сельскохозяйственной минимальной помощи, она зачастую является наиболее подходящим видом дотаций, когда правила ЕС по оказанию государственной помощи не предусматривают возможности поддержки со стороны государства. Также ее удобно применять в случаях, когда выплата пособия в качестве государственной помощи слишком усложнена с административной точки зрения или предоставление такой помощи требует больших затрат”, — сказал председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм. Он пояснил, что основное ограничение в данном случае, — дотации можно выдавать только в объеме, установленном в законодательстве ЕС. Помимо этого, максимальная сумма установлена и в отношении общего объема дотаций, которые государство выплачивает в качестве сельскохозяйственной минимальной помощи.
По словам председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, изменится и общая сумма выплачиваемых пособий. ”Мы повысим общую сумму выплачиваемой сельскохозяйственной минимальной помощи с 11,4 миллиона евро до 13,7 миллиона евро на трехлетний период”, — сказал Круузе. Он добавил, что это особенно важно для преодоления кризисов. Предприниматели смогут проконтролировать остаток сельскохозяйственной минимальной помощи в регистре государственной помощи и минимальной помощи.
В марте 2019 года в ЕС в силу вступил регламент о сельскохозяйственной минимальной помощи, благодаря которому максимальная сумма сельскохозяйственной минимальной помощи на предпринимателя была увеличена с 15 000 до 20 000 евро. В отношении Эстонии было установлено общее ограничение в 11 375 375 евро (ранее — 8 110 000 евро). Обе суммы рассчитаны на три года. Эти более высокие суммы были напрямую применены в отношении Эстонии в соответствии с правом ЕС.
Регламент ЕС дает государствам-членам дополнительную возможность повысить максимальную ставку для предпринимателя и максимальную государственную ставку: до 25 000 евро и 13 650 450 евро в течение трех лет, соответственно. Согласно законодательству ЕС, применить более высокие ставки могут сами государства-члены.
Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об организации сельской жизни и сельскохозяйственного рынка и в Закон об услугах и пособиях рынка труда (124 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 19 февраля.
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