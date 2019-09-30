Цель делегации Эстонии в ПАСЕ — привлечь внимание к связанному с Россией кризису в организации

По мнению руководителя делегации Марии Юферевой-Скуратовски, важно продолжить диалог и участие Эстонии в ассамблее. ”В этой сложной ситуации Эстонии необходимо участвовать в диалоге и не бойкотировать работу ассамблеи”.

По ее словам, вопрос о восстановлении полномочий России на этот раз не включен в повестку дня ПАСЕ, но основная цель делегации Эстонии в Страсбурге — следить за ситуацией и привлечь внимание других государств-членов к последствиям политической деятельности России.

”Права России в ассамблее летом были восстановлены на определенных условиях. Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется. Мы хотели бы сотрудничать со всеми государствами-членами, которые понимают, что для полного восстановления права голоса Россия должна выполнить выдвинутые ей условия”, — сказала Юферева-Скуратовски.

Член делегации Ээрик-Нийлес Кросс сказал, что основная деятельность на этой сессии — привлечь внимание крупных западных государств к реальным масштабам кризиса ПАСЕ. ”Также совместно с соратниками мы обсудим дальнейшие совместные действия, которые в долгосрочной перспективе помогли бы восстановить авторитет ПАСЕ”.