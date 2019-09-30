30.09.2019, 09:30

Цель делегации Эстонии в ПАСЕ — привлечь внимание к связанному с Россией кризису в организации

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rus.delfi.ee
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Maria Jufereva
Maria JuferevaFoto: Tiit Blaat

Сегодня в Страсбурге пройдет IV пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Цель делегации Эстонии в ассамблее на этом заседании — привлечь внимание большинства государств-членов к проблемам в ПАСЕ, связанным с Россией, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По мнению руководителя делегации Марии Юферевой-Скуратовски, важно продолжить диалог и участие Эстонии в ассамблее. ”В этой сложной ситуации Эстонии необходимо участвовать в диалоге и не бойкотировать работу ассамблеи”.

По ее словам, вопрос о восстановлении полномочий России на этот раз не включен в повестку дня ПАСЕ, но основная цель делегации Эстонии в Страсбурге — следить за ситуацией и привлечь внимание других государств-членов к последствиям политической деятельности России.

”Права России в ассамблее летом были восстановлены на определенных условиях. Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется. Мы хотели бы сотрудничать со всеми государствами-членами, которые понимают, что для полного восстановления права голоса Россия должна выполнить выдвинутые ей условия”, — сказала Юферева-Скуратовски.

Член делегации Ээрик-Нийлес Кросс сказал, что основная деятельность на этой сессии — привлечь внимание крупных западных государств к реальным масштабам кризиса ПАСЕ. ”Также совместно с соратниками мы обсудим дальнейшие совместные действия, которые в долгосрочной перспективе помогли бы восстановить авторитет ПАСЕ”.

”В критические для Совета Европы времена делегация Эстонии должна быть на месте и активно задавать злободневные вопросы, — сказал член делегации Индрек Саар. — Совместно с единомышленниками мы должны приложить все усилия, чтобы эта важная организация не утратила свою цель — защищать демократию, права человека и правовое государство”.

Сегодня на заседании выступит Государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален. Завтра в заседании ПАСЕ примет участие президент Франции Эммануэль Макрон. Он представит обзор деятельности во время председательства Франции.

На заседании, которое продлится до пятницы, ассамблея обсудит возможности защиты информаторов (лиц, сообщающих о правонарушениях) и жертв терроризма. Также на повестке дня — отчеты о климатических беженцах и трудовой миграции в Восточной Европе и глобальные проблемы, связанные с родовспомогательной помощью и гинекологическим насилием.

Эстония стала членом Совета Европы в 1993 году. С этих пор наше государство в Парламентской ассамблее Совета Европы представляет созданная для этого делегация Рийгикогу.

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