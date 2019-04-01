Cделать прививку от клещевого энцефалита c сегодняшнего дня можно в 17 аптеках по всей Эстонии

В Эстонии количество прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита очень мало. Всего 1,2% населения делают прививку впервые, ревакцинацию проходят 1,3 % населения. Прививают от клещевого энцефалита по следующей схеме: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья доза — через 9-12 месяцев после второй. Ревакцинация проводится по прошествии трех лет, последующие ревакцинации — с пятилетним интервалом.

Клещевой энцефалит — это передаваемая человеку через укус клеща вирусная инфекция центральной нервной системы. Как правило, заболевание протекает в две фазы. Через неделю-две после инфицирования у человека могут появиться симптомы, похожие на грипп: высокая температура, головная боль, ломота в теле. Эти симптомы проходят примерно через неделю. В трети случаев вирус может дать осложнения на мозг в виде менингита или менингоэнцефалита различной степени тяжести. Заболевание развивается, появляются высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. После перенесенного клещевого энцефалита могут быть осложнения в виде нарушения координации, паралича конечностей, головной боли, проблем с концентрацией внимания и памятью. В 0 — 1,4% клещевой энцефалит может привести к летальному исходу.

Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках удалось существенно увеличить долю вакцинированного населения. На сегодняшний день различные прививки в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии вакцинацию проводят прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.

Прививку от клещевого энцефалита с апреля по май можно будет сделать в общей сложности в 17 аптеках: в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В акции участвуют все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek иSüdameapteek.

Ознакомиться со списом аптек, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, можно, пройдя по ссылке www.vaktsineeriapteegis.ee

Получить более подробные комментарии по теме, взять интервью, сделать фото, снять видео можно сегодня в 12 часов в аптеке Apotheka в торговом центре Viru.