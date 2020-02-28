"Cчастливый случай" с больным иранцем вызвал много вопросов к Департаменту здоровья Эстонии

Всё могло пойти гораздо хуже, но, к счастью, зараженный из Таллиннского автовокзала далеко не ушел. Более того, он сам определил, что может являться источником заразы.

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрилоо пояснила, что больной получил от своих близких в Иране сообщение, что у кого-то из них диагностирован коронавирус. Он почувствовал першение в горле и по прибытию на таллиннский автовокзал решил сам позвонить по телефону экстренной помощи 112. За ним приехала скорая помощь и отвезла в изолятор Западно-Таллиннской центральной больницы.

Как сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, медики связались с другими находившимися в автобусе людьми. Если даже кто-то из них подхватил вирус, то на протяжении инкубационного периода люди не являются заразными. До возможного появления первых симптомов нужно подождать от 5 до 7 дней. К сожалению, до появления симптомов диагностировать коронавирус не представляется возможным даже в лаборатории.

Из 24 пассажиров автобуса семеро были из Латвии, их отвезли на родину и передали тамошним специалистам. Остальные — жители Эстонии, они пробудут дома две недели под наблюдением медиков. При появлении симптомов у них возьмут анализы, и в случае положительного результата — госпитализируют.