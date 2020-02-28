28.02.2020, 10:51

"Cчастливый случай" с больным иранцем вызвал много вопросов к Департаменту здоровья Эстонии

 (7)
Йоозеп Тикс, Eesti Päevaleht
EST
"Cчастливый случай" с больным иранцем вызвал много вопросов к Департаменту здоровья Эстонии
Andres Putting

Как уже сообщалось, вчера ночью лаборатория Департамента здоровья зафиксировала первого зараженного китайским короновирусом, находящегося на территории Эстонии. Им оказался иранец с видом на жительство в Эстонии, ехавший в среду из Риги в Таллинн на автобусе Lux Express.

Всё могло пойти гораздо хуже, но, к счастью, зараженный из Таллиннского автовокзала далеко не ушел. Более того, он сам определил, что может являться источником заразы.

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрилоо пояснила, что больной получил от своих близких в Иране сообщение, что у кого-то из них диагностирован коронавирус. Он почувствовал першение в горле и по прибытию на таллиннский автовокзал решил сам позвонить по телефону экстренной помощи 112. За ним приехала скорая помощь и отвезла в изолятор Западно-Таллиннской центральной больницы.

Читайте также:

Как сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, медики связались с другими находившимися в автобусе людьми. Если даже кто-то из них подхватил вирус, то на протяжении инкубационного периода люди не являются заразными. До возможного появления первых симптомов нужно подождать от 5 до 7 дней. К сожалению, до появления симптомов диагностировать коронавирус не представляется возможным даже в лаборатории.

Из 24 пассажиров автобуса семеро были из Латвии, их отвезли на родину и передали тамошним специалистам. Остальные — жители Эстонии, они пробудут дома две недели под наблюдением медиков. При появлении симптомов у них возьмут анализы, и в случае положительного результата — госпитализируют.

Вместе с тем, в случае с больным иранцем несколько непонятным остается ход взаимодействия представителей автобусного предприятия со специалистами Департамента здоровья. По словам первых — они не получили сразу же от властей четких инструкций и конкретной помощи и несколько раз звонили с тем, чтобы понять — как действовать.

Представитель Департамента здоровья Симмо Саар утверждает, что сам звонил в транспортное предприятие, а в Lux Express ответили, что выясняют детали. "Завтра встретимся с представителями Lux Express, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество", — сообщил изданию Eesti Päevaleht Саар.

Сандер Сыырумаа в свою очередь отмечает, что в среду Lux Express направил департаменту просьбу разъяснить, что можно предпринять для обеспечения безопасности пассажиров и работников, потому что никаких инструкций от властей они не получали.

В то же время представитель Департамента здоровья Симмо Саар утверждает, что во все порты, автовокзал, аэропорт, гостиницы и многим другим, в том числе и в Lux Express заранее были разосланы всевозможные инструкции. Однако, по словам Саара, он не может говорить о них подробнее, потому что на них наложен гриф "для служебного пользования".

На странице департамента можно найти руководство, как правильно мыть руки. То есть инструкции есть для частных лиц, но не для учреждений.

Из компании Tallink газете Eesti Päevaleht сообщили, что предприятие находится в тесном контакте с компетентными органами и Эстонии, и Финляндии. "Мы получили от властей обеих стран руководства, которые передали всем своим подразделениям. У нас в Департаменте здоровья Эстонии, к примеру, есть контрактное лицо, к которому всегда можем обратиться за помощью", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Катри Линк.

"Мы в постоянном контакте с Департаментом здоровья и готовы предпринять все необходимые меры", — сообщил начальник отдела безопасности Таллиннского порта Сийри Лыхмус и добавил, что работникам даны все предписания и к вспышке вируса они готовы.

Расположенные в Таллинне гостиницы Radisson Blu Sky Hotel и Sokos Hotel Viru отдельной инструкции от Департамента здоровья не получали. Директор Radisson Виталий Макеев сказал, что была информация о коронавирусе от Эстонского союза гостиниц и ресторанов. То же сказали и в Viru hotel. "На странице Департамента здоровья есть в связи с распространением коронавируса инструкции и информация о текущей ситуации", — добавила представитель гостиницы Кади Салуокс.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: