"Cчастливый случай" с больным иранцем вызвал много вопросов к Департаменту здоровья Эстонии

Вместе с тем, в случае с больным иранцем несколько непонятным остается ход взаимодействия представителей автобусного предприятия со специалистами Департамента здоровья. По словам первых — они не получили сразу же от властей четких инструкций и конкретной помощи и несколько раз звонили с тем, чтобы понять — как действовать.
Представитель Департамента здоровья Симмо Саар утверждает, что сам звонил в транспортное предприятие, а в Lux Express ответили, что выясняют детали. "Завтра встретимся с представителями Lux Express, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество", — сообщил изданию Eesti Päevaleht Саар.
Представитель по связям с общественностью автобусной компании Сандер Сыырумаа в свою очередь отмечает, что в среду Lux Express направил департаменту просьбу разъяснить, что можно предпринять для обеспечения безопасности пассажиров и работников, потому что никаких инструкций от властей они не получали.
В то же время представитель Департамента здоровья Симмо Саар утверждает, что во все порты, автовокзал, аэропорт, гостиницы и многим другим, в том числе и в Lux Express заранее были разосланы всевозможные инструкции. Однако, по словам Саара, он не может говорить о них подробнее, потому что на них наложен гриф "для служебного пользования".
На странице департамента можно найти руководство, как правильно мыть руки. То есть инструкции есть для частных лиц, но не для учреждений.
Из компании Tallink газете Eesti Päevaleht сообщили, что предприятие находится в тесном контакте с компетентными органами и Эстонии, и Финляндии. "Мы получили от властей обеих стран руководства, которые передали всем своим подразделениям. У нас в Департаменте здоровья Эстонии, к примеру, есть контрактное лицо, к которому всегда можем обратиться за помощью", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Катри Линк.
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