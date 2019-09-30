Cargobus будет заниматься перевозкой биологических материалов и компонентов крови

Поначалу договор был заключен на пять лет, который покрывает всю Эстонию (исключением является Таллинн, где транспортировка биологических материалов по-прежнему остается за скорой помощью). „Транспорт изготовленных из донорской крови лекарств сопряжен с огромной ответственностью — с отправлением необходимо обращаться крайне бережно, потому что мы имеем дело с живыми клетками, которые должны дойти до пациента в целости и сохранности,” — подчеркнул руководитель Северо-эстонской региональной больницы Риин Кулласте. Также Кулласте подчеркнула, что прежний опыт сотрудничества с Саrgobus был очень положительным и что Саrgobus — надежный партнер: „Договор только укрепляет начатое еще в 2001 году сотрудничество и был заключен с целью согласования процедурных деталей”.

Ранее транспортировку биологических материалов осуществляла сама скорая помощь, но так как ресурсы скорой помощи дорогие и ограничены, то оказывать услугу будет Cargobus. „Мы осознаем ответственность и берем на себя обязанность обслуживать PERH в любое время и любую погоду, так как от наших услуг может зависеть человеческая жизнь,” — говорит председатель правления OÜ Cargobus Айрика Аруксаар. Cargobus будет оказывать PERH качественную услугу по перевозке посылок 24 часа в сутки 7 дней в неделю и доставлять отправления в указанные места назначения в течение шести часов.