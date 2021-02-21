Cамым высоким в Эстонии показатель заболеваемости COVID-19 является в Маарду

Мэр города Маарду Владимир Архипов считает, что скачок заражений в конце января спровоцировало открытие школ. Неделю назад ученики двух из трех школ Маарду были отправлены на дистанционное обучение. Были прекращены также занятия в школе художеств и в молодежном центре.
"Прошла неделя, и сегодня заметна некая, я очень осторожно это говорю, стабилизация обстановки. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится, и мы справимся с этой заразой в нашем городе. Однако необходимы жесткие меры", — сказал мэр города Маарду Владимир Архипов "Актуальной камере".
От государства ждут помощи в организации патрулей, чтобы дисциплинировать жителей, отказывающихся соблюдать меры безопасности.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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