Цахкна: договоренность о границах с соседом, особенно если это Россия, является одним из основных инструментов обеспечения безопасности

”Пограничный договор все еще не ратифицирован. Прежде всего, из-за России, поскольку Путин не заинтересован в том, чтобы дать Эстонии уверенность и решить де юре висящие в воздухе территориальные вопросы. Путин дождался момента, когда по внутригосударственным и популистским причинам Эстония сама начинает менять своей внешнеполитический курс”, — продолжает Цахкна.

Цахкна отмечает, что в случае позиции Марта Хельме о том, что Эстонии следует вернуть полагавшиеся ей по Тартускому мирному договору земли, речь идет не просто об оппозиционном популистском движении, а о точке зрения члена правительства, который к тому же во время отсутствия премьер-министра исполняет его обязанности. (Такого же мнения, как Хельме, придерживается и его однопартиец спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас). ”Если на внутригосударственном уровне мы привыкли, что этих политиков слишком серьезно воспринимать не стоит, то на международном уровне это высказывания трактуются как высказывания правительства”, — отмечает Цахкна.

Цахкна пишет, что 15 мая первый номер на евровыборах от Isamaa и бывший командующий Силами обороны Рихо Террас сказал Delfi, что выступает против ратификации пограничного договора в нынешнем виде. По мнению Цахкна, это заявление означает, что Эстония по-прежнему имеет территориальные претензии к России и что нас не устраивает действующая де факто граница.

”По сути Террас как ведущий политик Isamaa легитимизирует позицию названных ”полезными идиотами” политиков EKRE относительно территориальных требований и выражает недоверие министру оборону Юри Луйку, который вел переговоры по приграничному договору”.

”Недоверие Юри Луйку является прежде всего внутренней темой самой Isamaa и напрямую на нашу безопасность не влияет. Однако территориальные претензии влияют на нашу позицию в глазах союзников. По сути мы ставим себя в один ряд с Грузией, Украиной и Абхазией, странами с замороженными территориальными спорами”.