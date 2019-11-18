C сегодняшнего дня можно принять участие в викторине в честь Дня гражданина

”Проводя викторину уже в течение многих лет, мы видим, что она продолжает оставаться популярной. Например, в прошлом и позапрошлом году в викторине приняло участие около 5000 человек”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. ”В День гражданина всем стоило бы хоть ненадолго задуматься над тем, что значит быть гражданином — о сопутствующих этому статусу преимуществах и обязанностях, ведь в повседневной жизни мы этого часто не делаем. Верю, что наша викторина поможет пополнить багаж знаний о нашей стране и этим будет способствовать созданию более сплоченного общества”, — добавила Ирене Кяосаар.

На вопросы викторины можно ответить на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee/kodanikupaeva-viktoriin-2019.

Викторина состоит из 50 вопросов на эстонском языке. Всего на ответы отводится 60 минут. Максимальное число баллов за ответы — 74.

Отвечая на вопросы викторины, нельзя возвращаться к предыдущим вопросам и исправлять данные ранее ответы. Участие в викторине предполагает наличие Интернета и хорошо работающего компьютера или смарт-устройства.

Результаты викторины Фонд интеграции опубликует 30 ноября на своей домашней странице. Пятеро участников викторины, которые наберут больше всего баллов, будут награждены призами.