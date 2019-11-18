18.11.2019, 08:45

C сегодняшнего дня можно принять участие в викторине в честь Дня гражданина

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EV uued kodanikud
EV uued kodanikudFoto: PPA, Reelika Riimand

С сегодняшнего дня можно принять участие в электронной викторине Фонда интеграции, которая проводится ежегодно в честь Дня гражданина. Викторина проводится с 18 по 29 ноября и сосредоточена на увлекательных фактах, событиях и жизни в Эстонии. На вопросы викторины можно ответить на домашней странице Фонда интеграции.

”Проводя викторину уже в течение многих лет, мы видим, что она продолжает оставаться популярной. Например, в прошлом и позапрошлом году в викторине приняло участие около 5000 человек”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. ”В День гражданина всем стоило бы хоть ненадолго задуматься над тем, что значит быть гражданином — о сопутствующих этому статусу преимуществах и обязанностях, ведь в повседневной жизни мы этого часто не делаем. Верю, что наша викторина поможет пополнить багаж знаний о нашей стране и этим будет способствовать созданию более сплоченного общества”, — добавила Ирене Кяосаар.

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На вопросы викторины можно ответить на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee/kodanikupaeva-viktoriin-2019.

Викторина состоит из 50 вопросов на эстонском языке. Всего на ответы отводится 60 минут. Максимальное число баллов за ответы — 74.

Отвечая на вопросы викторины, нельзя возвращаться к предыдущим вопросам и исправлять данные ранее ответы. Участие в викторине предполагает наличие Интернета и хорошо работающего компьютера или смарт-устройства.

Результаты викторины Фонд интеграции опубликует 30 ноября на своей домашней странице. Пятеро участников викторины, которые наберут больше всего баллов, будут награждены призами.

Интернет-викторину, посвященную Дню гражданина, Фонд интеграции проводит с 2003 года. В этом году викторина пройдет в 17 раз. Проведение викторины поддерживает Министерство культуры.

День гражданина отмечается 26 ноября c 1998 года. Его цель заключается в том, чтобы помочь осознанию статуса гражданина и способствовать росту информированности о правах и обязанностях гражданина. 26 ноября 1918 года Земский совет принял постановление об эстонском гражданстве, в результате чего впервые было создано юридическое понятие ”гражданин Эстонии”.

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