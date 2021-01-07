C понедельника смягчаются ограничения на занятия спортом в 13 уездах

"Правительство решило смягчить ограничения в 13 уехдах, поскольку там распространение эпидемии не стало больше, чем раньше. Там в дальнейшем можно тренироваться и соревноваться в группах, в помещениях и на улице", — сказал ERR министр культуры Тынис Лукас.

Сейчас в 13 уездах действуют ограничения, когда в помещениях спортом люди могли заниматься по правилу "1+1". С понедельника, 11 января, в этих уездах будут разрешены групповые тренировки — по правилу "10+1" в помещениях и до 25 человек на улице. Простым любителям спорта достаточно просто соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в Харьюмаа (включая Таллинн) и Ида-Вирумаа все спортивные объекты, в т. ч. спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры закрыты для посещения. Ограничения не распространяются на профессиональный спорт, в том числе на игроков высшей лиги, сборные и кандидатов во взрослые и юношеские сборные, а также на занятия для людей с особыми потребностями. В помещениях запрещена работа с молодежью, неформальное и дополнительное образование для детей и взрослых, а также занятия спортом и тренировки. На открытом воздухе такие занятия разрешены в составе до 10 участников плюс тренер.