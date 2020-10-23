23.10.2020, 20:51

C питанием в детских садах Ляэне-Вирумаа возникли проблемы

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Koolitoidu test
Koolitoit Tallinna Inglise KolledžisFoto: Madis Veltman

Одной из главных тем новостных лент в Ляэне-Вирумаа на этой неделе стала тема недостатков в организации питания в детских садах города Раквере, пишет RusERR.

Свою долю критики добавили волостные управления в Тапа и Виру-Нигула. Скорее всего, в ближайшие дни фирма Virumaa Koolitoit потеряет свои подряды, а руководителям сферы образования нужно будет в срочном порядке в середине учебного года искать новых партнеров.

К сожалению, в Ляэне-Вирумаа не так много предприятий, занимающихся питанием школьников и воспитанников детских садов.

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