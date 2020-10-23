C питанием в детских садах Ляэне-Вирумаа возникли проблемы

Свою долю критики добавили волостные управления в Тапа и Виру-Нигула. Скорее всего, в ближайшие дни фирма Virumaa Koolitoit потеряет свои подряды, а руководителям сферы образования нужно будет в срочном порядке в середине учебного года искать новых партнеров.

К сожалению, в Ляэне-Вирумаа не так много предприятий, занимающихся питанием школьников и воспитанников детских садов.