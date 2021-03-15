C переводом на русский: в среду пройдет открытый инфочас на тему вакцинации от COVID-19

”Хочу отметить всех работников сферы здравоохранения, при поддержке которых в Эстонии на данный момент каждый восьмой совершеннолетний человек защищен по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19. Наша первоочередная и наиболее важная цель — защитить наиболее уязвимых людей, то есть относящихся к группам риска из-за почтенного возраста или состояния здоровья, которые могут болеть COVID-19 в тяжелой форме и нуждаться в больничном лечении. Так мы сможем защитить систему здравоохранения от перегрузки и постепенно возвращаться к привычной организации жизни”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

”Отрадно, что у жителей Эстонии большой интерес к вакцинации и, разумеется, с этим связано много вопросов. Поэтому мы подводим промежуточные итоги ситуации с вакцинацией в Эстонией и совместно с экспертами ответим на вопросы о вакцинах и организации вакцинации”, - добавил министр.

В ходе мероприятия выступят и ответят на вопросы людей руководитель научного совета COVID-19 при правительстве профессор Ирья Лутсар, руководитель бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майя Уускюла, руководитель отдела услуг первичного уровня больничной кассы Кюлли Фриедеманн, член правления Общества семейных врачей Эстонии, семейный врач доктор Кармен Йоллер, старший специалист отдела мониторинга и контроля инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента здоровья Ирина Филиппова, вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе, а также министр здоровья и труда Танель Кийк.

Слушатели в ходе семинара могут задавать свои вопросы экспертам при помощи интернет-среды worksup: www.worksup.com, ключевое слово: vaktsineeri. Среда будет открыта для вопросов в начале инфочаса. Мероприятие пройдет с синхронным переводом на эстонский язык жестов, а также на русский и английский языки. Мероприятие будут транслировать телеканал ETV, а также новостные порталы ERR, Postimees и Delfi. ЭТВ+ покажет инфочас с переводом на русский язык в 14:25.

Цели вакцинации от COVID-19: защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме; а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19; снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования жизни общества.